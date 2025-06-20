260 жителей Псковской области пострадали от укусов клещей за неделю

16:11, 20 июня 2025, ПАИ

260 жителей Псковской области обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с 11 по 18 июня, в том числе 85 детей. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона от клещей в Псковской области пострадали 1 817 человек, в том числе 454 ребёнка. Чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 569 и 260 жалоб соответственно. Среди районов в начале списка Псковский – 108, Дедовичский – 82, Опочецкий – 81, а также Невельский – 79 обращений.

В лабораториях медики исследовали 2 043 клеща. Среди них 0,07 % инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 23,49 % – иксодовым клещевым боррелиозом, 3,25 % – моноцитарным эрлихиозом человека, а 2,07 % – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

У одного взрослого и одного ребёнка в Псковской области с начала сезона зафиксировали случаи клещевого вирусного энцефалита. Также два человека заразились иксодовым клещевым боррелиозом.

На данный момент завершены акарицидные обработки. Обработано 675 гектаров, в том числе на территории летних оздоровительных лагерей – 190 гектаров.