Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

260 жителей Псковской области пострадали от укусов клещей за неделю

260 жителей Псковской области обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с 11 по 18 июня, в том числе 85 детей. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

С начала сезона от клещей в Псковской области пострадали 1 817 человек, в том числе 454 ребёнка. Чаще других сталкивались с клещами жители Пскова и Великих Лук – 569 и 260 жалоб соответственно. Среди районов в начале списка Псковский – 108, Дедовичский – 82, Опочецкий – 81, а также Невельский – 79 обращений.

В лабораториях медики исследовали 2 043 клеща. Среди них 0,07 % инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 23,49 % – иксодовым клещевым боррелиозом, 3,25 % – моноцитарным эрлихиозом человека, а 2,07 % – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

У одного взрослого и одного ребёнка в Псковской области с начала сезона зафиксировали случаи клещевого вирусного энцефалита. Также два человека заразились иксодовым клещевым боррелиозом.

На данный момент завершены акарицидные обработки. Обработано 675 гектаров, в том числе на территории летних оздоровительных лагерей – 190 гектаров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2025

Ресторан, сапборды и море активностей: вейк-парк в Пскове ждёт новых гостей
20 июня 2025

Виртуальный помощник экономит клиентам Билайна по 52 года в месяц на общении со спамерами
20 июня 2025

Пара лебедей вывела птенцов на водную прогулку в Себеже. Видео
20 июня 2025

Две улицы частично перекроют в Пскове из-за дорожных работ
20 июня 2025

Приёмная кампания стартовала в вузах и колледжах с 20 июня
20 июня 2025

Газопровод ввели в эксплуатацию в Борисовичах
20 июня 2025

Международный байк-фестиваль состоится в Гдовском районе
20 июня 2025

В Финском парке Пскова началась подготовка к эногастрономической ярмарке «Виноград»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...