Опрос: Россияне предпочитают отдых у телевизора

09:07, 01 июля 2019, ПАИ

Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе. Вместо этого они предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

53% опрошенных рассказали, что ежедневно смотрят фильмы и сериалы, 26% делают это не реже одного раза в неделю. Также россияне любят проводить досуг с друзьями. 36% встречаются с ними почти каждый день, а 30% — еженедельно. Еще треть россиян регулярно навещает родственников или принимает их у себя.

Самым непопулярным видом досуга оказалось посещение театров, выставок, музеев и концертов. Еженедельно так развлекаются только 1–2% граждан страны, ежемесячно — 3–8%. 55% респондентов рассказали, что они никогда не ходят в театры и музеи, а 64% — на концерты любимых исполнителей.

47% признались, что никогда не ходят в кафе, рестораны и бары. Но каждый пятый всё же отдыхает в заведениях общепита хотя бы один-два раза в месяц. Ежемесячные походы в кафе и рестораны доступны четверти опрошенных, в театры и музеи — десятой части респондентов, а на концерты — 20-й.

28% россиян признались, что никогда не читают книги, еще 13% делают это раз в год и реже, 17% — раз в месяц, и лишь 14% — ежедневно. По сравнению с 1994 годом процент людей, которые хотя бы еженедельно уделяли время книгам, сократился вдвое: с 26 до 14%. Походы в кинотеатры стали популярнее — 25 лет назад раз- два в месяц в кино шли только 8% россиян, а теперь так развлекается каждый пятый опрошенный.