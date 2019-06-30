Биометрические банкоматы появятся в России

09:09, 01 июля 2019, ПАИ

Биометрические банкоматы появятся в России, сообщает газета «Известия». Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.

Согласно планам финансовых организаций, пластиковые карты станут пережитком прошлого. Однако для этого россиянам придется сдать биометрические данные, после чего компьютерные копии их лиц привяжут к счетам. Такие банкоматы будут безопаснее традиционных, уверены эксперты.