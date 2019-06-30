Тарифы ЖКХ выросли в России с 1 июля

09:12, 01 июля 2019, ПАИ

Тарифы ЖКХ выросли в России с 1 июля. Рост составил 2,4% к январю 2019 года, сообщает РИА Новости.

«В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года», - говорится в пояснительной записке к соответсвующему постановлению правительства.

До этого плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно – только с 1 июля и в среднем на уровне 4%.

