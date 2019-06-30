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Общество

Изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля молочная продукция в России будет продаваться по новым правилам, сообщает РИА Новости. Соответствующее постановление правительство приняло в конце января.

Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров. В торговых залах и других местах продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов.


 

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