Изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля молочная продукция в России будет продаваться по новым правилам, сообщает РИА Новости. Соответствующее постановление правительство приняло в конце января.
Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров. В торговых залах и других местах продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов.