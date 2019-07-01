6 июля Порхов отметит 780 лет со дня основания

09:51, 01 июля 2019, ПАИ

6 июля Порхов отметит 780 лет со дня основания, сообщили Псковскому агентству информации в районном Доме культуре.

Программа праздника

11:45 - шествие праздничной колонны «Город – это мы! » от районного Дома культуры до знака Александру Невскому.

12:00 - торжественное открытие праздника у знака Александру Невскому. Молебен во славу и процветание города Порхова и его жителей. Поздравления от официальных лиц и почётных гостей. Чествование и награждение жителей города. Праздничный бал.

14.00- Детская программа «Радуга желаний»

13:00 - открытие выставки цветов «Город цветов» в краеведческом музее, выставка работ союза псковских художников.

Парк культуры и отдыха

13:00 - праздничный концерт «Славься город наш любимый»

14:00 – открытие площадки «Духовой музыки» (Псков)

15:30 - выступление группы Drum&Jazz (Псков)

16:30 - танцевальная группа Псковского русского хора

17:30 - выступление группы «Шубамама» (Порхов)

В течение праздника в парке будут работать площадки «Город мастеров», «Библиотечная поляна» (загадки, викторины, гадания по книге Н. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала»), «Книжный киоск» (зона свободного чтения и обмена книгами), а также аттракционы, праздничная торговля, катание на верблюде, северном олене и лошадях.

20:30 – поздравление от Нептуна и свиты. Подведение итогов конкурса «Порховская русалка» и «Купальский венок»

21:00 – праздничная дискотека с шоу программой: творческое объединение «Аллегро» (Псков), певец и шоумен Чарльз Анеле (Санкт-Петербург)

0:45 – Огненное шоу

1:00 - праздничный салют.

1:00-4:00 – дискотека в РДК

Городской стадион

6 июля 13:00 - первенство среди мужских команд по пляжному волейболу.

14:00 – игра в рамках чемпионата Псковской области по футболу

Красуха

6 июля 14:00 - Чемпионат Псковской области по велоспорту

7 июля 10:00 - велоспорт. Гонка-критериум по городу.

Город Порхов расположен на Шелонской низменности, на реке Шелонь (бассейн озера Ильмень), в 88 километрах к востоку от Пскова. Известен с 1239 года как город в составе Новгородской республики — «князь Александр с новгородци сруби городци на Шелоне». Название произошло от слова "парох", "порх" — белый камень (известняк).