6 июля Порхов отметит 780 лет со дня основания
6 июля Порхов отметит 780 лет со дня основания, сообщили Псковскому агентству информации в районном Доме культуре.
Программа праздника
11:45 - шествие праздничной колонны «Город – это мы! » от районного Дома культуры до знака Александру Невскому.
12:00 - торжественное открытие праздника у знака Александру Невскому. Молебен во славу и процветание города Порхова и его жителей. Поздравления от официальных лиц и почётных гостей. Чествование и награждение жителей города. Праздничный бал.
14.00- Детская программа «Радуга желаний»
13:00 - открытие выставки цветов «Город цветов» в краеведческом музее, выставка работ союза псковских художников.
Парк культуры и отдыха
13:00 - праздничный концерт «Славься город наш любимый»
14:00 – открытие площадки «Духовой музыки» (Псков)
15:30 - выступление группы Drum&Jazz (Псков)
16:30 - танцевальная группа Псковского русского хора
17:30 - выступление группы «Шубамама» (Порхов)
В течение праздника в парке будут работать площадки «Город мастеров», «Библиотечная поляна» (загадки, викторины, гадания по книге Н. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала»), «Книжный киоск» (зона свободного чтения и обмена книгами), а также аттракционы, праздничная торговля, катание на верблюде, северном олене и лошадях.
20:30 – поздравление от Нептуна и свиты. Подведение итогов конкурса «Порховская русалка» и «Купальский венок»
21:00 – праздничная дискотека с шоу программой: творческое объединение «Аллегро» (Псков), певец и шоумен Чарльз Анеле (Санкт-Петербург)
0:45 – Огненное шоу
1:00 - праздничный салют.
1:00-4:00 – дискотека в РДК
Городской стадион
6 июля 13:00 - первенство среди мужских команд по пляжному волейболу.
14:00 – игра в рамках чемпионата Псковской области по футболу
Красуха
6 июля 14:00 - Чемпионат Псковской области по велоспорту
7 июля 10:00 - велоспорт. Гонка-критериум по городу.
Город Порхов расположен на Шелонской низменности, на реке Шелонь (бассейн озера Ильмень), в 88 километрах к востоку от Пскова. Известен с 1239 года как город в составе Новгородской республики — «князь Александр с новгородци сруби городци на Шелоне». Название произошло от слова "парох", "порх" — белый камень (известняк).