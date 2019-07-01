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Две пары представят Псковскую область на Чемпионате России по пляжному волейболу

Виталий Виноградов и Дмитрий Вишняков, а также Марина Игнатьева и Мария Грумова представят Псковскую область на Чемпионате России по пляжному волейболу. Как сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации волейбола в Псковской области Сергей Ершов, состязания пройдут в Пскове 2-4 августа.

За право участия в чемпионате волейболисты от 12 до 57 лет боролись на Международном фестивале  «Ганза — 2019», который состоялся 27-30 июня. Соревнования проводились в 6 номинациях и собрали 44 команды, в составе 20-ти из них были юноши и девушки. Спортсмены представляли города и районы Псковской области, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Великий Новгород.  

Команды юношей и девушек состязались за право поездки на международный фестиваль пляжного волейбола в Великом Новгороде 29 и 30 июня. Президент Федерации волейбола в Псковской области подчеркнул, что представители региона сыграли успешно. Он отметил успех юношей из Пскова - Вадима Сагитова и Аркадия Кибисова, а также петербургской команды в составе Маргариты Ненароковой и Кристины Батуковой. На фестиваль в Новгород отправились 10 команд из Псковской области, по словам Сергея Ершова, спортсмены выступили достойно.

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