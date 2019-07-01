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Почти 20 тонн зараженных персиков запретили ввозить в Псковскую область

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе запрещен ввоз 19,21 тонны зараженных персиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Крупную партию фруктов из Северной Македонии перевозили в Санкт-Петербург. В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в товаре были обнаружены живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в персиках жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя.

Ввоз партии фруктов на территорию Российской Федерации запретили, было выдано предписание о возврате груза на сопредельную территорию.

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