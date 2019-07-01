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Мотоциклистка погибла в ДТП в Пскове

В Пскове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 29 июня в 22:30 у дома №3 на улице Скворцова. 34-летняя женщина управляла мотоциклом MotoLand. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в электроопору. В результате ДТП женщина погибла на месте.

Также пострадала пассажир мотоцикла — 7-летняя девочка. С полученными травмами ребёнка доставили в больницу.

За 29 июня в Псковской области зарегистрированы три ДТП, в которых два человека погибли, пять получили ранения различной степени тяжести.

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