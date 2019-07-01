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Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Пушкиногорском районе скончалась в больнице

В Пушкиногорском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина. Впоследствии пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 28 июня в 13:50 на 370-ом километре трассы Санкт-Петербург – Невель. 47-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia с второстепенной дороги выехал на главную, где столкнулся с автобусом Neoplan N122/3, которым управлял 62-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia – 54-летняя женщина. С полученными травмами пострадавшие были госпитализированы. Женщина впоследствии скончалась в больнице.

Всего 28 июня в Псковской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий. В них погиб один человек, а семь — получили ранения различной степени тяжести.

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