Вера Емельянова о Кургане Дружбы: Наша задача - сохранить правду о войне для будущих поколений

12:20, 01 июля 2019, ПАИ

Организаторы рассказали о подготовке к 60-му Кургану Дружбы, который состоится 7 июля в Себежском районе. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 1 июля.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что в 2019 году Курган Дружбы будет юбилейным. Она подчеркнула, что это ключевое мероприятие, связанное с памятью о Великой Отечественной войне, сохранением реальной истории, которая в последнее время серьезно переписывается. «Сохранить правду для будущих поколений - наша задача», - заявила первый вице-губернатор.

Она сообщила, что уже сформирован план проведения этого мероприятия, утверждена концепция, создан отдельный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Россию и Белоруссию представят делегации по 60 человек, также на Курган Дружбы приедут 40 членов ветеранских организаций Латвии - из Даугавпилса, Риги и других регионов. Приглашены представители федеральных ведомств.

Вера Емельянова отметила, что после братания и встречи делегаций будут возложены венки, планируется традиционный партизанский костер. Она уточнила, что на Курган Дружбы может приехать любой желающий.

«В этом году мы планируем повысить качественный уровень творческих мероприятий. Впервые будут работать 5 интерактивных площадок, каждый найдет себе занятие по интересам: и дети, и молодежь, и взрослые», - добавила Вера Емельянова. Она отметила, что запланированы выступления интересных творческих коллективов.

Наиболее активные участники подготовки к Курганам Дружбы будут отмечены юбилейной медалью с изображением символа Знамени Победы.

Вера Емелянова добавила, что вопрос по доставке на мероприятие пока прорабатывается. От Себежа до Кургана Дружбы (25 км) будет организован трансфер, но до райцентра придется добраться самостоятельно. Спикер пообещала, что будет несколько охраняемых стоянок для тех, кто пожелает приехать на личном транспорте.

Ведущий профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов рассказал, что на Кургане Дружбы будут работать торговые ряды, как в прошлые годы. По его словам, если раньше все заканчивалось концетной программой и костром, то теперь праздник переформатируется, будет организована полноценная площадка, на территории которой повсеместно что-то будет происходить.

«Нам важно приобщить к этому событию молодое поколение, сказать, что победу мы одержали в тесном сотрудничестве с другими народами. Иначе просто невозможно», - заключила Вера Емельянова.