Реконструкторы воссоздадут партизанский лагерь на Кургане Дружбы

12:29, 01 июля 2019, ПАИ

7 июня в рамках проведения Кургана Дружбы в Себежском районе будет воссоздан быт партизанского лагеря. Об этом сообщил профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов на встрече с журналистами 1 июля.

«Мы намерены создать реконструкцию партизанского лагеря: будут построены партизанские землянки, баня, партизанская кухня. Там можно будет увидеть партизан, которые покажут своё оружие, свой быт, устройства, которыми они пользовались. У всех желающих будет возможность попробовать, что именно готовили партизаны», - цитирует Дмитрия Волхонова корреспондент Псковского агентства информации.

Задействованы будут около 50 реконструкторов.

В рамках традиционной встречи партизан трех государств — России, Белоруссии и Латвии — пройдет выставка Военно-исторического музея Псковской области, запланирована большая выставка военной техники из Москвы.

«Будет большая площадка с мастер-класса, интерактивными играми, в частности, состоится мастер-класс по метанию гранат, по штыковому бою, курс молодого бойца. Вовлекать гостей мы будем с самого начала, это будет своего рода интерактивный спектакль», - добавил Дмитрий Волхонов.

Он уточнил, что на Кургане Дружбы запланирована и большая концертная программа: выступят Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, группа «Партизан ФМ».