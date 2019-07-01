Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе

12:41, 01 июля 2019, ПАИ

Первый палаточный молодежный форум Псковской области «Мы вместе» состоится с 7 по 12 июля. Об этом сообщила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская на пресс-конференции 1 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Плявинская отметила, что на Кургане Дружбы 7 июля будет организована встреча делегатов псковского и белорусского молодежных форумов. Затем они переместятся на поляну на берегу Себежского озера, в место проведения форума «Мы вместе». По словам Натальи Плявинской, делегаты примут участие в мероприятиях на Кургане Дружбы и торжествах в честь освобождения поселка Идрица, которое отмечается 12 июля. Она уточнила, что про Идрицу и Знамя Победы сняли ролик, чтобы ребята знали, о чем идет речь.

В рамках форума планируется собрать специалистов, которые работают с молодежью на территории региона. «Будет две программы: образовательная для молодежи и для специалистов по делам молодежи, по итогам которой они получат сертификаты о повышении квалификации», - добавила Наталья Плявинская.

На форуме планируется собрать порядка 200 участников.