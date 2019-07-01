Мониторинг нуждающихся в жилье ветеранов завершат в Псковской области до конца июля

12:47, 01 июля 2019, ПАИ

В Псковской области проводится мониторинг, по итогам которого выяснят, кто из ветеранов нуждается в ремонте жилья. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова на пресс-конференции 1 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Она уточнила, что итоговые данные должны быть получены до конца июля, тогда появится понимание, какие средства на эти мероприятия будут необходимы в 2020 году.

Вера Емельянова добавила, что в регионе более 4 тысяч ветеранов уже получили жилье, в очереди остаются 15 человек. «Надеюсь, что усилиями губернатора нам удастся ее закрыть», - отметила она.

Заместитель главы региона напомнила, что областные власти на протяжении последних лет оказывают адресную поддержку ветеранам. Есть единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей, по 1 тысяче получают узники концлагерей, вдовы ветеранов. «Нам важно провести полный мониторинг ветеранов, участников боевых действий на предмет жилищных условий, медицинских потребностей, и оказать в этой части им всю возможную поддержку», - подчеркнула Вера Емельянова.