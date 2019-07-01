0
12:55
На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi
12:41
Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе
12:29
Реконструкторы воссоздадут партизанский лагерь на Кургане Дружбы
12:20
Вера Емельянова о Кургане Дружбы: Наша задача - сохранить правду о войне для будущих поколений
11:21
Фестиваль сказочной Купалы организует Гедиминас Таранда в Палкино
10:44
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
10:15
Двух осиротевших волчат из Псковской области приняли в смоленский приют
Еще новости
Общество

Мониторинг нуждающихся в жилье ветеранов завершат в Псковской области до конца июля

В Псковской области проводится мониторинг, по итогам которого выяснят, кто из ветеранов нуждается в ремонте жилья. Об этом сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова на пресс-конференции 1 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Она уточнила, что итоговые данные должны быть получены до конца июля, тогда появится понимание, какие средства на эти мероприятия будут необходимы в 2020 году.

Вера Емельянова добавила, что в регионе более 4 тысяч ветеранов уже получили жилье, в очереди остаются 15 человек. «Надеюсь, что усилиями губернатора нам удастся ее закрыть», - отметила она.

Заместитель главы региона напомнила, что областные власти на протяжении последних лет оказывают адресную поддержку ветеранам. Есть единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей, по 1 тысяче получают узники концлагерей, вдовы ветеранов. «Нам важно провести полный мониторинг ветеранов, участников боевых действий на предмет жилищных условий, медицинских потребностей, и оказать в этой части им всю возможную поддержку», - подчеркнула Вера Емельянова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi
01 июля 2019
На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi
Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе
01 июля 2019
Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе
Реконструкторы воссоздадут партизанский лагерь на Кургане Дружбы
01 июля 2019
Реконструкторы воссоздадут партизанский лагерь на Кургане Дружбы
Вера Емельянова о Кургане Дружбы: Наша задача - сохранить правду о войне для будущих поколений
01 июля 2019
Вера Емельянова о Кургане Дружбы: Наша задача - сохранить правду о войне для будущих поколений
Фестиваль сказочной Купалы организует Гедиминас Таранда в Палкино
01 июля 2019
Фестиваль сказочной Купалы организует Гедиминас Таранда в Палкино
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
01 июля 2019
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
Двух осиротевших волчат из Псковской области приняли в смоленский приют
01 июля 2019
Двух осиротевших волчат из Псковской области приняли в смоленский приют
6 июля Порхов отметит 780 лет со дня основания
01 июля 2019
6 июля Порхов отметит 780 лет со дня основания

Идет загрузка...