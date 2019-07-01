На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi

12:55, 01 июля 2019, ПАИ

Сотовая связь и Wi-Fi будут работать на 60-й международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» в Себежском районе. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на пресс-конференции 1 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Матвеев отметил, что на Кургане Дружбы будут работать две точки Wi-Fi: у сцены и у административного штаба. Также он сообщил, что посетители мероприятия смогут обменять и валюту, что актуально для латышских и белорусских делегатов. Денис Матвеев также сообщил, что на данный момент функционируют два электронных ресурса: идрица.рф, где размещена информация по Идрице и Кургане Дружбы, и виртуальныйгид.псков.рф, где также имеется много интересной информации.

Профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов напомнил, что на Курган Дружбы обязательно необходимо брать с собой паспорт, потому что это место, где соприкасаются три границы: России, Белоруссии и Латвии. «Иначе вас просто не пустят на праздник без паспорта», - подчеркнул он.

Юбилейный Курган Дружбы пройдёт в Себежском районе 7 июля. О том, как проходил Курган Дружбы в прошлом году, читайте ЗДЕСЬ.