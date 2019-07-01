Работу продуктового гипермаркета приостановят в «Акваполисе»
Работу продуктового гипермаркета приостановят в «Акваполисе», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.
ТРК «Акваполис» готовится к расширению, и скоро покупателей торгового центра порадуют новые магазины и проекты известных федеральных сетей. В связи с этим на некоторое время будет приостановлена работа продуктового гипермаркета в ТРК «Акваполис».
Администрация ТРК приносит свои извинения за доставленные неудобства.