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Общество

Работу продуктового гипермаркета приостановят в «Акваполисе»

Работу продуктового гипермаркета приостановят в «Акваполисе», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

ТРК «Акваполис» готовится к расширению, и скоро покупателей торгового центра порадуют новые магазины и проекты известных федеральных сетей. В связи с этим на некоторое время будет приостановлена работа продуктового гипермаркета в ТРК «Акваполис». 

Администрация ТРК приносит свои извинения за доставленные неудобства. 

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