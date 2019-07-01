Шесть человек пострадали при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе
В Себежском районе Псковской области в деревне Кузнецовка на железнодорожном переезде произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 1 июля в 11:20. На железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль DAF и маневровый локомотив.
По предварительной информации в результате ДТП пострадали шесть человек: водитель грузовика и пять человек, находившихся в локомотиве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.