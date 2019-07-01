0
11:44
В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
17:40
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
13:26
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
09:10
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
09:10
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
15:33
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
14:39
15 человек утонули в Псковской области с начала года
Еще новости
Происшествия

Шесть человек пострадали при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе

В Себежском районе Псковской области в деревне Кузнецовка на железнодорожном переезде произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 1 июля в 11:20. На железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль DAF и маневровый локомотив.

По предварительной информации в результате ДТП пострадали шесть человек: водитель грузовика и пять человек, находившихся в локомотиве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
01 июля 2019
В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
28 июня 2019
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
27 июня 2019
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
26 июня 2019
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
25 июня 2019
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
15 человек утонули в Псковской области с начала года
21 июня 2019
15 человек утонули в Псковской области с начала года
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
20 июня 2019
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу

Идет загрузка...