Шесть человек пострадали при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе

13:01, 01 июля 2019, ПАИ

В Себежском районе Псковской области в деревне Кузнецовка на железнодорожном переезде произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 1 июля в 11:20. На железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль DAF и маневровый локомотив.

По предварительной информации в результате ДТП пострадали шесть человек: водитель грузовика и пять человек, находившихся в локомотиве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.