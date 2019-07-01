0
15:16
Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе
13:42
Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе
11:44
В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
17:40
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
13:26
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
09:10
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
09:10
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
Еще новости
Происшествия

Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе

Машинист маневрового локомотива погиб в ДТП в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Происшествие зафиксировано 1 июля на перегоне Заваруйка — Себеж в районе деревни Кузнецовка. Водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения.

В результате ДТП машинист поезда погиб, ещё пять человек пострадали: водитель грузовика, помощник машиниста и трое работников, находившихся в поезде. Помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии. На место происшествия направлен восстановительный поезд со станции Новосокольники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

01 июля 2019
Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе
Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе
01 июля 2019
Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе
В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
01 июля 2019
В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
28 июня 2019
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
27 июня 2019
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
26 июня 2019
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
25 июня 2019
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить

Идет загрузка...