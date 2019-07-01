Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе

13:42, 01 июля 2019, ПАИ

Машинист маневрового локомотива погиб в ДТП в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Происшествие зафиксировано 1 июля на перегоне Заваруйка — Себеж в районе деревни Кузнецовка. Водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся рабочим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения.

В результате ДТП машинист поезда погиб, ещё пять человек пострадали: водитель грузовика, помощник машиниста и трое работников, находившихся в поезде. Помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии. На место происшествия направлен восстановительный поезд со станции Новосокольники.