В Росгвардии продолжается кадровая «текучка»

14:12, 01 июля 2019, ПАИ

Директор департамента строительства Росгвардии Валерий Дугинов и начальник управления по контролю за оборотом оружия Леонид Веденов лишатся должностей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что первый замдиректора генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об отставке, планирует покинуть службу еще и замдиректора - генерал-лейтенант Сергей Милейко.

До этого свой пост покинул заместитель директора Росгвардии, статс-секретарь Сергей Захаркин. По данным источника, на эту должность назначен Олег Плохой, занимавший должность первого замминистра юстиции РФ.