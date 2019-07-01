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Общество

В Росгвардии продолжается кадровая «текучка»

Директор департамента строительства Росгвардии Валерий Дугинов и начальник управления по контролю за оборотом оружия Леонид Веденов лишатся должностей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что первый замдиректора генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об отставке, планирует покинуть службу еще и замдиректора - генерал-лейтенант Сергей Милейко.

До этого свой пост покинул заместитель директора Росгвардии, статс-секретарь Сергей Захаркин. По данным источника, на эту должность назначен Олег Плохой, занимавший должность первого замминистра юстиции РФ.

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