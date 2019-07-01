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Спорт

Псковичи поучаствовали в соревнованиях по парашютному спорту на Урале

Псковские десантники приняли участие во всероссийских соревнованиях по парашютному спорту «Европа-Азия», которые прошли в Свердловской области, сообщает свердловское областное телевидение.

На аэродроме в Логиново собрались около сотни спортсменов из разных регионов страны. Всего на соревнования по парашютному спорту «Европа-Азия» заявились 12 команд. Среди них - десантники из Пскова и Рязани, спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Уфы и Уват (Тюменская область).

Любители неба соревновались три дня. Победителей соревнований определяли с помощью электроники, вместе с тем за приземлением следила и судейская коллегия. Соревнования «Европа-Азия» проводятся уже 24-й раз.

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