Псковичи поучаствовали в соревнованиях по парашютному спорту на Урале

14:52, 01 июля 2019, ПАИ

Псковские десантники приняли участие во всероссийских соревнованиях по парашютному спорту «Европа-Азия», которые прошли в Свердловской области, сообщает свердловское областное телевидение.

На аэродроме в Логиново собрались около сотни спортсменов из разных регионов страны. Всего на соревнования по парашютному спорту «Европа-Азия» заявились 12 команд. Среди них - десантники из Пскова и Рязани, спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Уфы и Уват (Тюменская область).

Любители неба соревновались три дня. Победителей соревнований определяли с помощью электроники, вместе с тем за приземлением следила и судейская коллегия. Соревнования «Европа-Азия» проводятся уже 24-й раз.