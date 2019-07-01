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Общество

На пешеходных переходах и остановках в Псковском районе появится освещение

Освещение появится на наземных пешеходных переходах и автобусных остановках на автомобильных дорогах в Псковском  районе. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 87 тыс. 360,4 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Искусственное освещение планируется установить в деревнях Купровщина, Портянниково и Котово (дорога Псков - Большая Дуга – Стороп), Елизарово, Грядище, Богданово и Струково (дорога Псков - Гдов – Сланцы), Верхолино (дорога Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы).

Проведение аукциона запланировано на 15 июля.

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