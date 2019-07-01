На пешеходных переходах и остановках в Псковском районе появится освещение
Освещение появится на наземных пешеходных переходах и автобусных остановках на автомобильных дорогах в Псковском районе. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 87 тыс. 360,4 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковской области.
Искусственное освещение планируется установить в деревнях Купровщина, Портянниково и Котово (дорога Псков - Большая Дуга – Стороп), Елизарово, Грядище, Богданово и Струково (дорога Псков - Гдов – Сланцы), Верхолино (дорога Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы).
Проведение аукциона запланировано на 15 июля.