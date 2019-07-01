«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в областное Собрание

14:45, 01 июля 2019, ПАИ

1 июля Избирательная комиссия Псковской области приняла документы для заверения списка кандидатов от избирательного объединения политической партии «Единая Россия» на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 . Кандидатом от «Единой России» стал советник гендиректора Сибирской генерирующей компании Игорь Максимов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Ранее Избирательная комиссия Псковской области также приняла документы для заверения списка кандидатов от избирательных объединений политических партий «Яблоко», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ . От «Яблока» выдвинут Артур Гайдук, от ЛДПР - Артем Васильев, от «Справедливой России» - Павел Николаев и от КПРФ - Александр Ножка.

Ранее в порядке самовыдвижения на допвыборах депутата регионального парламента выдвинулся Андрей Гарусов.

Выдвижение кандидатов на на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 завершится в 18:00 2 июля.

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Схему одномандатного избирательного округа № 2 для проведения дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь.