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Общество

Полувековой юбилей отметили «Восточные электрические сети» «Псковэнерго»

1 июля 50 лет со дня образования отмечает производственное отделение «Восточные электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В честь юбилея в Бежаницком районном Доме культуры прошло торжественное собрание работников и ветеранов отделения. В своем приветственном слове директор «Псковэнерго» Александр Михайлов подчеркнул, что с первых дней работы энергетики Бежаницкого РЭС заложили такие важные традиции коллектива, как наставничество и уважение к человеку труда. И на этом фундаменте держится вся работа «Восточных электрических сетей». Он поблагодарил работников за их высокий профессионализм и преданность выбранной профессии, отметил грамотами филиала лучших специалистов.

Первый заместитель главы администрации района Валентина Иванова пожелала, чтобы свет, который специалисты «Восточных электрических сетей» несут в дома своих земляков, возвращался положительной энергией и благодарностью их сердец.

1 июля, согласно Приказу Минэнерго СССР, в составе предприятия Псковских электрических сетей «Ленэнерго» был образован Бежаницкий район электрических сетей (Бежаницкий РЭС), на базе которого сегодня осуществляют свою деятельность производственное отделение «Восточные электрические сети» «Псковэнерго».

Восточные электрические сети «Псковэнерго» обеспечивают электроснабжение семи административных районов — Бежаницкого, Локнянского, Новоржевского, Пушкиногорского, Порховского, Дедовичского и Дновского, общей площадью 15,3 тыс. кв. км. В эксплуатации специалистов производственного отделения находится 40 подстанций 35-110 кВ, 2 924 ТП 10/0,4 кВ и 11 217 километров ЛЭП.

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