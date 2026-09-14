На трёх избирательных участках в Великих Луках откроют детские уголки

20:54, 14 сентября 2026, ПАИ

На избирательных участках в Великих Луках возобновляется традиция работы буфетов. Об этом рассказала председатель территориальной избирательной комиссии города Ольга Котова в программе «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский».

«Будут работать буфеты, а на некоторых участках организуют концерты. Всех приглашаем!» – сказала Ольга Котова.

На трёх участках откроют детские уголки: пока родители голосуют, дети смогут поучаствовать в собственном «детском голосовании». Также голосующим впервые великолучанам вручат подарки. Кроме того, в Великих Луках будет работать два специализированных участка для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.