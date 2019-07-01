0
15:16
Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе
13:42
Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе
11:44
В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
17:40
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
13:26
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
09:10
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
09:10
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
Еще новости
Происшествия

Строительные инструменты украли двое печерян из гаража на улице Вокзальной

В Печорах на улице Вокзальной двое 23-летних местных жителей сорвали навесной замок на гараже и украли оттуда сварочный аппарат, «болгарку», шуруповерт, сварочную маску и другие вещи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражи правопорядка установили личности злоумышленников, изъяли у молодых людей похищенное имущество. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража произошла в деревне Антушово Великолукского района. Здесь из дачного дома 19-летний молодой человек похитил ружье для подводной охоты, удочки, утюг, посуду и другое имущество. Полицейские задержали подозреваемого в краже с помощью служебно-розыскной собаки. У него изъята часть похищенного. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Кроме того, в Дновском районе в поселке Дачное 32-летний местный житель украл из дома пенсионера четыре тысячи рублей. А в деревне Прискуха Локнянского района 27-летний местный житель у дома на улице Льнозаводской проник в сарай через отверстие в стене и похитил триммер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе
01 июля 2019
Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе
Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе
01 июля 2019
Машинист погиб при столкновении грузовика и тепловоза в Себежском районе
В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
01 июля 2019
В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
28 июня 2019
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
27 июня 2019
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
26 июня 2019
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
25 июня 2019
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить

Идет загрузка...