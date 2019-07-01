Строительные инструменты украли двое печерян из гаража на улице Вокзальной

16:04, 01 июля 2019, ПАИ

В Печорах на улице Вокзальной двое 23-летних местных жителей сорвали навесной замок на гараже и украли оттуда сварочный аппарат, «болгарку», шуруповерт, сварочную маску и другие вещи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражи правопорядка установили личности злоумышленников, изъяли у молодых людей похищенное имущество. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража произошла в деревне Антушово Великолукского района. Здесь из дачного дома 19-летний молодой человек похитил ружье для подводной охоты, удочки, утюг, посуду и другое имущество. Полицейские задержали подозреваемого в краже с помощью служебно-розыскной собаки. У него изъята часть похищенного. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Кроме того, в Дновском районе в поселке Дачное 32-летний местный житель украл из дома пенсионера четыре тысячи рублей. А в деревне Прискуха Локнянского района 27-летний местный житель у дома на улице Льнозаводской проник в сарай через отверстие в стене и похитил триммер.