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Происшествия

29-летний мужчина пропал в Псковской области

29-летний Алексей Кубынин пропал в Торошино (Псковский муниципальный округ). Он не выходит на связь с 19 августа, сообщается в сообществе «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: «ЛизаАлерт. Псковская область»

Приметы: рост – 175 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно‑русые волосы, серо‑голубые глаза.

В день исчезновения был одет в бело‑серо‑синюю куртку, чёрные штаны, серые резиновые сапоги и чёрную шапку; с собой у него был чёрный рюкзак.

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