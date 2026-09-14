29-летний мужчина пропал в Псковской области

19:34, 14 сентября 2026, ПАИ

29-летний Алексей Кубынин пропал в Торошино (Псковский муниципальный округ). Он не выходит на связь с 19 августа, сообщается в сообществе «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост – 175 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно‑русые волосы, серо‑голубые глаза.

В день исчезновения был одет в бело‑серо‑синюю куртку, чёрные штаны, серые резиновые сапоги и чёрную шапку; с собой у него был чёрный рюкзак.