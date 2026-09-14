Пострадала «Незабудка»: вандалы изуродовали туи в Кунье
Неизвестные изуродовали зелёные насаждения в Кунье, пишет газета «Пламя».
В августе рядом с домом № 10 на улице Новой в рамках проекта ТОС «Незабудка» появилась ухоженная площадка, скамейки, мостик, были высажены четыре пирамидальных и три шаровидные туи.
Однако в ночь с 12 на 13 сентября, либо утром 13 сентября неизвестные изуродовали высаженные растения.
В воскресенье одна пирамидальная оказалась сломана пополам, у всех трёх шаровидных оборваны ветки.
Ранее неизвестные в Локне разнесли территорию ТОС «Вдохновение». Позднее на виновников – 16-летних подростков – завели уголовное дело.
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