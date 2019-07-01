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Общество

Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля

С 1 июля 2019 года увеличился размер ежемесячной выплаты неработающим, не имеющим дохода родителям (усыновителям), опекунам (попечителям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения Пенсионного фонда России, в области такую выплату получают 1674 человека.

Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Теперь размер выплаты составит 10 тысяч рублей.

Ранее родители и опекуны детей-инвалидов получали 5500 рублей, для других лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, независимо от совместного проживания с ним, было установлено пособие в размере 1200 рублей.

С заявлением об установлении ежемесячной выплаты можно обратиться лично в территориальный орган ПФР по адресу проживания. Помимо этого, заявления принимают в через Многофункциональный центр по месту жительства, в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг или в «Личном кабинете» информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации.

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