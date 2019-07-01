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Пскович и великолучанка лишились денег при попытке купить объектив и колёса

При попытке приобрести через Интернет фотообъектив и автомобильные колеса жители Пскова и Великих Лук лишились денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

59-летняя великолучанка разместила на сайте заявку на приобретение фотообъектива. Вскоре ей позвонил незнакомец, который представился менеджером по продажам. Он переслал женщине номер банковской карты, на которую следовало перечислить деньги за товар, и она перевела незнакомцу более 30 тысяч рублей. Фотообъектив жительница Великих Лук так и не получила, продавец между тем перестал выходить на контакт. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, которая на данный момент проводит проверку. 

28 июня к стражам порядка обратился 23-летний пскович. Он сообщил, что на одном из порталов нашел объявление о продаже четырех автомобильных колес, уточнил условия покупки с продавцом, и тот предложил сначала перевести деньги. Горожанин перечислил 12 тысяч рублей, но заказа не дождался. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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