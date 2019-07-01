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Общество

Имущество 16 жителей Дедовичей арестовали за долги

В Псковской области судебные приставы в ходе рейда описали и арестовали из-за долгов имущество 16 жителей Дедовичей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по региону, если граждане-должники не примут в ближайшее время мер к погашению задолженности, то их арестованное имущество будет передано на реализацию.

Всего в ходе акции были проверены 482 адреса должников. В рейдовом мероприятии были задействованы 11 групп судебных приставов из Дедовичей, Дно, Пскова и Порхова.

Также в ходе рейда судебные приставы выявили должницу по алиментам, которая находилась в розыске. Она привлечена к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ и арестована на 10 суток.

Кроме того, в ходе рейда судебные приставы с помощью комплекса «Дорожный пристав» выявили 4 автомобиля, владельцы которых имеют задолженности. Один автомобиль был подвергнут описи и аресту.

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