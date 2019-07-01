Об усилении ветра предупреждают псковичей

16:52, 01 июля 2019, ПАИ

1 июля в период 15:00 - 18:00 по Псковской области ожидается усиление западного и юго-западного ветра, порывы будут достигать 16 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели рекомендуют псковичам закрыть окна, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, и сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Поставить машину в гараж, а при его отсутствии припарковать транспорт вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также следует избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).