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Общество

Об усилении ветра предупреждают псковичей

1 июля в период 15:00 - 18:00 по Псковской области ожидается усиление западного и юго-западного ветра, порывы будут достигать 16 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели рекомендуют псковичам закрыть окна, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, и сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Поставить машину в гараж, а при его отсутствии припарковать транспорт вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также следует избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

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