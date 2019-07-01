0
18:00
Колокол для Сквера Народовластия выполняют в духе традиций псковских кузнецов
17:58
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
16:55
Умер экс-председатель псковского колхоза «Передовик» Серафим Иванов
16:47
Псковская Ганза: О чем говорят и пишут гости по итогам праздника
16:05
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
15:08
Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
13:18
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»
Еще новости
Общество

При осмотрах такси в Псковской области выявлены нарушения

В ходе рейдовых осмотров легковых такси в Псковской области с марта по июнь 2019 года выявлены 6 нарушений законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

За указанный период состоялись четыре рейда. На трех транспортных средствах, имеющих разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, не обнаружили на кузове цветографических схем, являющихся обязательным атрибутом данного вида транспорта. Еще 3 автомобиля с установленными на крыше опознавательными фонарями не имели разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Псковской области.

По результатам рейдов составлены акты о нарушении законодательства, высланы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация и материалы проверок направлены в областное УГИБДД.

Плановые осмотры такси в процессе их эксплуатации проводят с целью выявления и предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Колокол для Сквера Народовластия выполняют в духе традиций псковских кузнецов
01 июля 2019
Колокол для Сквера Народовластия выполняют в духе традиций псковских кузнецов
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
01 июля 2019
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
Умер экс-председатель псковского колхоза «Передовик» Серафим Иванов
01 июля 2019
Умер экс-председатель псковского колхоза «Передовик» Серафим Иванов 1
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
01 июля 2019
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
01 июля 2019
Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»
01 июля 2019
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»
На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi
01 июля 2019
На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi
Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе
01 июля 2019
Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе

Идет загрузка...