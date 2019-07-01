При осмотрах такси в Псковской области выявлены нарушения

17:38, 01 июля 2019, ПАИ

В ходе рейдовых осмотров легковых такси в Псковской области с марта по июнь 2019 года выявлены 6 нарушений законодательства, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

За указанный период состоялись четыре рейда. На трех транспортных средствах, имеющих разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, не обнаружили на кузове цветографических схем, являющихся обязательным атрибутом данного вида транспорта. Еще 3 автомобиля с установленными на крыше опознавательными фонарями не имели разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Псковской области.

По результатам рейдов составлены акты о нарушении законодательства, высланы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация и материалы проверок направлены в областное УГИБДД.

Плановые осмотры такси в процессе их эксплуатации проводят с целью выявления и предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.