Количество погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек

17:43, 01 июля 2019, ПАИ

Двенадцать человек погибли в Иркутской области от паводка, местонахождение ещё девяти человек неизвестно, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, которые озвучил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.

Всего от паводка пострадал 751 житель региона, 153 человека госпитализированы. Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших, и отметил, что денежные компенсации пострадавшим от стихии уже выплачиваются.

Причиной паводка в Иркутской области стали сильные дожди, которые привели к подъему рек. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов.