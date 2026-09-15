Девушку задержали за кражу роллов из магазина в Пскове
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали девушку за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
15 сентября около 04:00 росгвардейцы получили информацию, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала тревожная кнопка.
Прибыв на место, сотрудники ведомства задержали 18-летнюю девушку, которая украла из торгового зала роллы.
Для дальнейшего разбирательства её доставили в полицию.
Ранее 19-летний пскович попытался вынести из магазина четыре килограмма шашлыка.
Псковичи отдали мошенникам 400 тысяч ради совместного просмотра кино и трудоустройства