Девушку задержали за кражу роллов из магазина в Пскове

14:35, 15 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали девушку за кражу из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

15 сентября около 04:00 росгвардейцы получили информацию, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала тревожная кнопка.

Прибыв на место, сотрудники ведомства задержали 18-летнюю девушку, которая украла из торгового зала роллы.

Для дальнейшего разбирательства её доставили в полицию.

Ранее 19-летний пскович попытался вынести из магазина четыре килограмма шашлыка.