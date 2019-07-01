Суд приговорил к тюремным срокам четверых членов банды Басаева и Хаттаба

20:28, 01 июля 2019, ПАИ

Четверо боевиков из Банды Басаева и Хаттаба получили сроки от 13 до 19 лет за нападение на военнослужащих в 1999 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на следственный комитет России.

Приговором суда Батырбеку Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Марату Даутову - 16 лет, Дамиру Мухатдинову - 14 лет, Руслану Аджибрагимову - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Их признали виновными по трём статьям УК РФ: 209, 279 и 317.

В суде было также установлено, что обвиняемые вступили в банду в июле 1999 года. Месяцем позже боевики под командованием Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан и пытались создать на территории республики независимое государство. За это время, по официальным данным, погибли 279 солдат и офицеров федеральных войск, еще 800 получили ранения.

Всего по делу о нападении на военнослужащих в международный и федеральный розыски объявлены 28 человек. В отношении еще семерых, включая Басаева, преследование прекращено в связи с их кончиной. Сейчас по делу привлекаются еще трое участников нападения.