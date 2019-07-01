Сергей Грахов: В Псковской области нет обманутых дольщиков

20:59, 01 июля 2019, ПАИ

«Все понимают важность принятых изменений, которые направлены на максимальную защиту жителей, и отмечают, что готовы работать по новым правилам. В Псковской области обманутых дольщиков нет. А с изменением законодательства в сфере долевого строительства их появление вообще исключается», — заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя переход региона на проектное финансирование долевого строительства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сергей Грахов отметил, что в жилищном строительстве Псковской области ситуация спокойная. «Сильных потрясений строительного рынка мы не ожидаем и рисков не видим», - подчеркнул он.

С 1 июля в России вступили в силу поправки в законодательство о долевом строительстве. Теперь российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут содержаться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. В случае если застройщик не сможет достроить объект, то банк либо за свой счет дофинансирует строительство, либо вернет деньги гражданину.