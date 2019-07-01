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Пскович принял участие в чемпионате мира по спортивному ориентированию в Португалии

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области.

Псковский спортсмен в составе сборной команды России принял участие в чемпионате мира по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, континентальное первенство проходило с 23 по 29 июня в Португалии.

Псков представляет спортсмен центра спортивной подготовки региона Эдуард Огинский. В «открытом» классе Эдуард Огинский и Александр Кобзарев (старший тренер сборной команды России) разделили 22-ую позицию итогового протокола.

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