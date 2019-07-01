Конференция к 450-летию Святогорского монастыря пройдёт в «Михайловском» 4 июля

21:30, 01 июля 2019, ПАИ

4 июля в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится научно-практическая конференция, посвящённая 450-летию явлений Святогорских икон Богородицы блаженному пастушку Тимофею на Синичьей горе.

Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева, для Пушкинского заповедника в частности и Пушкиногорья в целом это непереоценимо значимый юбилей. «Ведь после тех чудесных явлений — о них подробно рассказывает «Повесть о явлении икон Божией Матери на Синичьей горе» («Святогорская повесть») — по указу царя Ивана IV Грозного от 1569 года в этих местах был основан Святогорский Свято-Успенский монастырь. А с рукописью «Святогорской повести», хранившейся в библиотеке обители, несомненно, был знаком Пушкин: в ходе работы над «Борисом Годуновым» в годы михайловской ссылки поэт изучал здесь древние книжные памятники», - уточнила она.

Планируется, что на конференции 4 июля будут озвучено десять докладов и сообщений об истории Святогорья, Успенского монастыря, посёлка Пушкинские Горы, собственно «Святогорской повести». О своём желании участвовать в чтениях в качестве выступающих заявили, например, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы ПсковГУ Валентина Охотникова (тема доклада: «Повесть о явлении икон на Синичьей горе» в контексте псковских и общерусских сказаний о чудотворных иконах»), настоятель Казанской церкви в Пушкинских Горах, протоиерей Михаил Иванов («О подготовке к празднованию 450-летия Святых Гор в приходе церкви во имя Казанской иконы Божией Матери»), поэтесса Людмила Ивлева (тема сообщения: «Святогорье в XXI веке») и другие. Полную программу конференции можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское».

Конференция пройдёт в научно-культурном центре музея-заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Стать её слушателем с правом обсуждения услышанного свободно может любой желающий.