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Общество

Тарифы на коммунальные услуги выросли в Псковской области

С 1 июля в Псковской области начали действовать новые тарифы на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по тарифам и энергетике, на 2% выросли тарифы для ресурсоснабжающих организаций по группе потребителей население в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На 1,8% выросли тарифы на розничную цену на природный газ, реализуемый населению.

Тарифы по электрической энергии для населения и потребителей, приравненных к населению, выросли на 1,85%; для населения, проживающего в сельских населённых пунктах и приравненного к ним, - 1,65%; для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами или электроотопительными установками, - 1,85%.

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