Псковские спасатели отправились в пострадавшую от паводка Иркутскую область

08:54, 02 июля 2019, ПАИ

2 июля 10 сотрудников Аварийно-спасательной службы Псковской области отправились в Иркутскую область, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Группу возглавил старший водолазный специалист Роман Тумановский. Он награжден медалью «За спасение погибавших», медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «Маршал Василий Чуйков», «XX лет МЧС России», «XXV лет МЧС России», «85 лет Гражданской обороне», «25 лет Поисково-спасательной службе МЧС России», знаком «Медаль Главного управления МЧС России по Псковской области».

С напутственным словом выступил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов. Он отметил, что чрезвычайная ситуация в Иркутской области достигла федерального масштаба, ущерб пока не поддается подсчётам. «У нас сегодня знаменательный момент. Издревле у нас принято помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации», - обратился он к личному составу и сообщил, что в пострадавшем от паводка регионе, по последним данным, погибли 14 человек, 19 числятся без вести пропавшими.

Валерий Филимонов напомнил, что решение направить псковских спасателей в пострадавший регион принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Начальник областного управления МЧС подчеркнул, что на месте нужны профессионалы, и призвал сотрудников Аварийно-спасательной службы проникнуться к тем, кто попал в беду, так как им нужна человеческая помощь, забота. «Людям, которые видят человека в форме - пожарного, полицейского, становится легче, они знают, что защищены», - уверен он. Валерий Филимонов разъяснил личному составу задачи и пожелал удачи и плодотворной работы.

Он рассказал, что по согласованию с Иркутской областью псковские спасатели отправятся в наиболее пострадавший город Тулун. По словам Валерия Филимонова, длительность командировки спрогнозировать сложно - в связи с погодными условиями ситуация может затянуться. Он заметил, что псковские спасатели и пожарные ранее выезжали в другие регионы. На территории Псковской области похожая ситуация была в 2017 году, когда от паводка пострадали районы.

Начальник ведомства также сообщил, что псковичи берут с собой только средства индивидуальной защиты, все остальное выделит Иркутская область. «Мы посылаем наиболее подготовленных и лучших наших ребят», - заявил он.

С 25 июня в Иркутской области бушует сильнейшее за последние 180 лет наводнение. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов.