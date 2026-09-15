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Общество

Борис Елкин рассказал, как в Пскове ищут нарушителей с помощью системы «Стоп свалка»

В Пскове для выявления нарушителей на площадках для сбора отходов используют программно-аппаратный комплекс «Стоп свалка», сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Глава города напомнил, что о работе комплекса губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте социально-экономического развития региона и Пскова.

Камеры комплекса с помощью искусственного интеллекта анализируют происходящее в зоне наблюдения и позволяют фиксировать нарушения. В частности, система помогает устанавливать тех, кто незаконно выбрасывает крупногабаритный мусор.

«ИИ анализирует всё, что находится в поле зрения камеры. Фиксируется всё, что происходит: и кто-то, например, вывозит диваны, был случай, когда у нас целый дом вывезли», - рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что в Пскове уже выстроена система поиска нарушителей и привлечения их к ответственности.

Глава города также призвал собственников из многоквартирных домов использовать возможности камер видеонаблюдения, устанавливаемых в рамках территориальных общественных самоуправлений.

«Одну такую камеру во дворе можно направить на площадку для сбора мусора, чтобы отследить, кто и что туда выбрасывает, чтобы в случае необходимости направить запись в надзорные органы», - предложил Борис Елкин.

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