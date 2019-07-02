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Общество

Условное осуждение получил дновец, насмерть сбивший на автомобиле пожилого мужчину

63-летний житель Дно получил три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком за наезд на пешехода со смертельным исходом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, суд лишил виновного права управления транспортными средствами также на 3 года.

Происшествие произошло 14 апреля около 15:30. Дновец находился за рулем в нетрезвом состоянии, когда проезжал на автомобиле Ford Transit 54-й километр дороги Порхов-Успенье в деревне Сорокино Дедовичского района. В этот момент он наехал на 70-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части дороги во встречном направлении. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

Дновский районный суд назначил виновному наказание по части 4 статьи 264 УК РФ с учетом возраста подсудимого, наличия хронических заболеваний и возмещения причиненного вреда потерпевшей. Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

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