Мужчина получил ожоги при возгорании «Фольксвагена» в Пскове

09:44, 02 июля 2019, ПАИ

2 июля в 1:35 в Пскове на улице Воровского 31-летний мужчина получил ожоги при возгорании в автомобиле «Фольксваген Туарег». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, медики диагностировали у пострадавшего ожоги предплечья 1-й и 2-й степени.

Автомобилю - семь лет. Огонь повредил лакокрасочное покрытие капота и переднего крыла, выгорела передняя блок-фара. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Причина возгорания устанавливается.

В 1:05 в Дно на улице Пролетарской в нежилом доме сгорела кровля из-за неосторожного обращения с огнем. Спасены два жилых строения.

1 июля в 12:35 в Пыталово на улице Режецкой в нежилом доме сгорела кровля. Предположительная причина пожара - занесение постороннего источника огня.