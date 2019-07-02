Торфяной пожар в Латвии может перекинуться на Псковскую область

09:57, 02 июля 2019, ПАИ

Торфяной пожар в Карсавском крае Латвии может перекинуться на Псковскую область – охваченная огнем территория соседнего государства граничит с Пыталовским и Красногородским районами. Как пишет РИА Новости, уже горят более 20 гектаров, 14 из которых – торфяное болото, а 6 гектаров – верхний слой леса.

Пожар до сих пор не локализован. На месте сильное задымление, пожар быстро распространяется в сторону близлежащего леса. К тушению привлекли вертолет Национальных вооруженных сил, ресурсы Латвийских железных дорог и вертолет Государственной погранохраны.

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии уже сообщила о пожаре в российскую пожарную службу, поскольку граница России находится в 4-х километрах.