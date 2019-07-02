Более половины россиян намерены работать после выхода на пенсию

09:57, 02 июля 2019, ПАИ

56,3% жителей России хотят работать после достижения пенсионного возраста, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса Роструда.

30,1% респондентов заявили, что после выхода на пенсию готовы работать на той же специальности. 25% опрошенных отметили, что после достижения пенсионного возраста готовы работать на менее сложной работе и с неполном графиком. А 27,6% человек заявили, что после выхода на пенсию хотят работать удаленно, но для этого им необходимо получить дополнительное образование.

Более 70% опрошенных отметили, что возможность пенсионеров работать зависит от начальства. Не планируют работать после выхода на пенсию 27,1% респондентов, а 16,6% заявили, что ещё не задумывались об этом.

Это первый опрос, который Роструд провел после реформы, связанной с повышением пенсионного возраста. Подобный опрос ещё до реформы проводил ВЦИОМ.