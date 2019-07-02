Программа юбилейного Кургана Дружбы в Псковской области: Когда и где пройдет, что посмотреть

10:10, 02 июля 2019, ПАИ

7 июля состоится 60-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы». Псковское агентство инофрмации узнало, когда и где она состоится, что можно будет увидеть на площадке.

В этом году принимающей стороной выступает Россия в лице Псковской области, поэтому основные памятные мероприятия пройдут на территории Себежского района. На Курган Дружбы приедут официальные делегации трёх стран, участники молодежного форума Псковской области и молодежного слета «Бе-Ла-Русь», коллективы художественной самодеятельности, делегации всех муниципалитетов региона, а также все желающие жители и гости области.

Программа праздника:

10:00 Сбор гостей

10:58 Минута тишины

11:00 Встреча официальных делегаций России, Белоруссии, Латвии на стыке трех дорог. Хлеб-соль. Братание.

11:10 Церемония возложения цветов к памятникам Марии Пынто (Россия) и комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки (Белоруссия). Передача корзины цветов к памятнику Иманту Мудмалису (Латвия). Корзина ставится у входа пограничного моста.

11:30 Патриотическая акция. Исполнение песни «Катюша» всеми участниками мероприятия, в том числе участниками двух молодежных форумов.

11:40 Лития по погибшим в часовне Сергия Радонежского

12:00 Торжественный митинг. Минута молчания. Центральная сцена Кургана Дружбы

12:30 Показательные выступления: рукопашный бой (76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая дивизия); выступления воинов-пограничников и кинологов со служебными собаками (пограничная комендатура в Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псковской области). Центральная сцена Кургана Дружбы

12:50 Праздничный концерт I отделение. Ансамбль песни и пляски Западного военного округа (Санкт-Петербург). Центральная сцена Кургана Дружбы.

14:30 Праздничный концерт II отделение. Образцово-показательный оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии. Группа "Партизан FM".

С 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные площадки. Курс молодого бойца и мастер-класс проведет Андрей Гусельников. Также запланированы выставка советских агитационных плакатов периода Великой Отечественной войны; краеведческая экспозиция журналиста и краеведа Олега Константинова, иллюстрирующая историю партизанского движения на Псковщине. Будут организованы музей военной техники и оружия из собрания Военно-исторического музея-заповедника города Острова (Псковская область); партизанский штаб с реконструированной землянкой, где пройдет заседание руководства партизанского отряда. Также гости смогут увидеть лазарет - землянку для размещения и лечения раненых в партизанском отряде, баню и кузню, где будет воссоздан процесс изготовления оружия. На дровяном складе представят заготовку дров в партизанском отряде.

Кроме того, подготовлена фотовыставка документов середины ХХ века из собрания Себежского краеведческого музея (Псковская область). Выступит агитбригада в составе творческих коллективов из Великих Лук и Пскова

На Кургане Дружбы будет представлена товарная и сувенирная продукция, изделия ремесленников из России, Белоруссии, Латвии, запланированы творческие мастер-классы.