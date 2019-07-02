ГОСТ на светофоры создадут в России

10:09, 02 июля 2019, ПАИ

В России появится ГОСТ на светофоры. В новом стандарте будут закреплены правила содержания и ремонта светофоров. Разрабатывать ГОСТ будет Росавтодор, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги».

За последнее время в России увеличилось количество светофоров, только на федеральных трассах их стало больше на треть. Это требует дополнительных мероприятий по поддержанию их в работоспособном состоянии, так как непригодные для работы электронные регулировщики могут создавать очаги аварийности на дорогах.

Также в Росавтодоре в рамках национального проекта создадут ГОСТ на обслуживание линий освещения на трассах. По мнению специалистов Росавтодора, внедрение двух новых ГОСТов позволит снизить количество мест концентрации ДТП и в целом положительно скажется на обеспечении безопасности дорожного движения.