Разметку на дороге Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе нанесли поверх ям

10:49, 02 июля 2019, ПАИ

Разметку на дороге Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе нанесли по ямам, сообщили Псковскому агентству информации представители общественного движения «Убитые дороги». Активисты добавили, что разметку нарисовали сплошной, и теперь ширина дороги и состояние асфальта не позволяют передвигаться, не нарушая Правил дорожного движения

По данному факту депутат Госдумы Александр Васильев направил запрос в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области с просьбой пояснить, какая подрядная организация выполняла эти работы, в соответствии с какими нормативными документами подрядчик нарисовал разметку 1.1 на дороге с ямами, были ли оплачены данные работы.

В ответе говорится о том, что подрядчик должен был нанести разметку только на участке км 26+793 - км 31+559 в районе деревни Киршино. На остальных участках принято решение не наносить разметку, так как состояние дороги не позволяет обеспечить качественное выполнение данных работ.

При этом подрядная организация ООО «Перекресток» нарисовала разметку на дороге в деревне Кулье без предварительного согласования с заказчиком - Печорским филиалом ГБУ ПО «Псковавтодор». «Объемы работ на указанном участке, некачественно выполненные подрядной организацией ООО «Перекресток», не будут приняты заказчиком к оплате», - сообщили в комитете.

На дороге Гверстонь – Крупп – Кулье запланированы следующие работы: в 2019 - 2020 годах будет реализован 1-й пускового комплекс проекта реконструкции на участке км 22+267 - км 28+882 протяженностью 6,61 5 км. Аукцион планируется разыграть в 3-м квартале 2019 года.

В 2020 - 2021 годах реализуют 2-й пусковой комплекс на участке км 16+400 - км 22+267 протяженностью 5,867 км; в 2021 - 2022 - объект капитального ремонта на участке км 0+000 - км 16+400 протяженностью 16,4 км (проектно-изыскательские работы запланированы в 2019 - 2020 годах).