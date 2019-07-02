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Происшествия

В Островском районе мужчина врезался в дерево и погиб

В Островском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 1 июля в 14:50 на 3-м километре трассы Заньково — Гривы - Перестрелово в Островском районе. 40-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Passat выбрал небезопасный скоростной режим, в результате не справился с управлением и врезался в дерево. В ведомстве уточнили, что водитель погиб на месте, 30-летний пассажир с полученными травмами направлен в больницу.

За 1 июля в Псковской области зарегистрированы восемь ДТП. В них четыре человека погибли, десять - получили ранения различной степени тяжести.

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