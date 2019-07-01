Кандидат «Единой России» на выборы в областное Собрание в числе первых подал документы в ТИК Пскова

11:49, 02 июля 2019, ПАИ

Выдвиженец от партии «Единая Россия», советник гендиректора Сибирской генерирующей компании Игорь Максимов в числе первых представителей региональных отделений партий подал документы на участие в довыборах в областное Собрание по округу № 2 в Территориальную избирательную комиссию города Пскова.

В качестве самовыдвиженца ранее документы представил Андрей Гарусов 1985 года. Он имеет высшее образование, является гендиректором ООО ГК «Профит», проживает в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комиссии, также поступили документы от партий «ЛДПР», «Яблоко» и «Справедливая Россия». В списки кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 включены от партии «Яблоко» - Артур Гайдук, от ЛДПР - Артем Васильев, от «Справедливой России» - Павел Николаев.

Выдвижение кандидатов на допвыборах депутата ПОС по округу № 2 завершится в 18:00 2 июля.

Рассмотрение документов в ТИК Пскова продлится до 7 июля

Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.