0
22:32
«Родина» выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
14:45
«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в областное Собрание
10:44
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
12:55
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней
11:49
На пост главы Пушкиногорского района выдвинулись два кандидата
09:56
Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни
15:30
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
Еще новости
Политика

Кандидат «Единой России» на выборы в областное Собрание в числе первых подал документы в ТИК Пскова

Выдвиженец от партии «Единая Россия», советник гендиректора Сибирской генерирующей компании Игорь Максимов в числе первых представителей региональных отделений партий подал документы на участие в довыборах в областное Собрание по округу № 2 в Территориальную избирательную комиссию города Пскова. 

В качестве самовыдвиженца ранее документы представил Андрей Гарусов 1985 года. Он имеет высшее образование, является гендиректором ООО ГК «Профит», проживает в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комиссии, также поступили документы от партий «ЛДПР», «Яблоко» и «Справедливая Россия». В списки кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 включены от партии «Яблоко» - Артур Гайдук, от ЛДПР - Артем Васильев, от «Справедливой России» - Павел Николаев.  

Выдвижение кандидатов на допвыборах депутата ПОС по округу № 2 завершится в 18:00 2 июля.

Рассмотрение документов в ТИК Пскова продлится до 7 июля

Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Родина» выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
01 июля 2019
«Родина» выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в областное Собрание
01 июля 2019
«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в областное Собрание
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
01 июля 2019
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней
29 июня 2019
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней
На пост главы Пушкиногорского района выдвинулись два кандидата
29 июня 2019
На пост главы Пушкиногорского района выдвинулись два кандидата
Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни
29 июня 2019
Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
28 июня 2019
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
28 июня 2019
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове

Идет загрузка...